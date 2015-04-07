В Госдуме предлагают запретить в РФ прокат фильмов из США и Европы

Как следует из законопроекта, внесенного им сегодня в нижнюю палаты парламента, "прокат (показ) кинопродукции (фильмов, мультфильмов и т.п.), произведенные в государствах, которые ввели санкции в отношении РФ, не допускается", передает ТАСС.

За несоблюдение этого требования предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 2 тыс. до 2 тыс. 500 рублей, должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридических - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

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"Кинопродукцию, производимую в странах, правительство которых приняло решение осуществлять в отношении РФ какие-либо санкции, не следует считать антироссийской", - признает парламентарий в пояснительной записке к документу, размещенному в думской электронной базе данных.

Однако, полагает он, "сам факт получения (прибыли) от ее проката (показа) в России во время введенных санкций нельзя считать правильным", поскольку "режиссеры (продюсеры) и другие представители, участвующие в реализации на территории России своей кинопродукции, должны отвечать за действия своего правительства или, как минимум, выходить к нему с соответствующими предложениями". "Данная ситуация представляется неприемлемой, поскольку противоречит интересам России", - убежден Анисимов.