Япония не собирается смягчать санкции против России – посол в Украине

Об этом в интервью Радио Свобода заявил посол Японии в Украине Сигеки Суми.

«Сейчас нет речи о смягчении действия санкций», - сказал он.

«Для Японии имеет значения солидарность, единогласие в рамках «Большой семерки» - на уровне со США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Италией. Это очень важно. Когда мы обсуждаем вопрос санкций, мы всегда говорим об этом в контексте действий «Большой семерки», - добавил посол.

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Дипломат отметил, что Япония мониторит соблюдение сторонами Минских соглашений. Он отметил, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает аннексию Россией Крыма и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

Посол выразил надежду, что санкции, введенные международным сообществом против России, подтолкнут ее к диалогу.

«Если вы посмотрите на российскую экономику, Россия существенно страдает вследствие санкций, введенных международным сообществом и, в частности, Японией. Я надеюсь, это приведет к определенному прогрессу со стороны России. Япония считает, что санкции и диалог являются ключевыми моментами в этом вопросе. На уровне с тем, что введены санкции, надо сохранять опцию диалога с Россией, чтобы искать пути мирного решения этого кризиса», - отметил посол Японии в Украине.

Санкции из-за аннексии Россией Крыма Япония ввела в марте 2014 года.