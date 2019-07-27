В Гонконге продолжаются протесты: полиция применила слезоточивый газ

Несмотря на запрет полиции тысячи людей вышли на демонстрацию в Гонконге. Они возмущены нападениями и избиениями демонстрантов на прошлой неделе.

В Гонконге продолжаются антиправительственные протесты. Во время запрещенной полицией демонстрации в районе Юэн Лонг в субботу, 27 июля, в которой приняли участие тысячи людей, протестующие бросали в сторону правоохранителей камни и бутылки, а также строили на улицах баррикады. В ответ полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Митингующие выступили против нападений на активистов. В минувшие выходные в районе Юэн Лонг вблизи китайской границы около 100 одетых в белые футболки человек, вооруженных палками и металлическими прутьями, напали на протестующих. В результате пострадали 45 человек, сообщает DW.

Читайте такжеThe Economist: Демонстранты в Гонконге учатся у Брюса Ли

Протестующие обвиняют правоохранителей, что те не защитили их. Полиция, в свою очередь, запретила проведение субботней демонстрации, сославшись на опасность столкновений с жителями района. Чтобы обойти этот запрет, протестующие назвали мероприятие совместным "охотой на покемонов" и "маршем памяти" в честь бывшего премьер-министра Китая Ли Пэна, который умер 22 июля. Ли Пэна считают одним из главных ответственных в кровавой расправе над участниками студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и не любят за это в Гонконге.

Также активисты продолжают требовать окончательной отмены спорного законопроекта об экстрадиции правонарушителей к материковому Китаю по запросу Пекина. Они также настаивают на расследовании действий полиции во время прошлых митингов.