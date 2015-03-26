Путин требует от ФСБ не пускать обратно российских боевиков из "горячих точек"

Об этом он заявил в четверг 26 марта на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Полный текст его выступления опубликован на официальном сайте российского президента.

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«Выходцы из России и других стран СНГ проходят обкатку в ряде «горячих точек», в том числе в рядах так называемого «исламского государства» на территории Сирии и других стран, а затем могут быть использованы против нас, против России и наших соседей», – сказал Путин, пишет Крым.Реалии.

«Важно принять дополнительные меры по ликвидации международных связей и ресурсной базы террористов, перекрыть им каналы въезда и выезда из России, не дать возможность перемещаться по регионам, в том числе – проникать в новые субъекты Федерации – в Крым и Севастополь», – добавил российский президент.