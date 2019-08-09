Британия упростит иммиграционные правила для ученых - Джонсон

Ожидается, что упрощенный порядок должны разработать и запустить до конца этого года.

Великобритания упростит иммиграционные законы, чтобы привлечь в страну больше ученых.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Deutsche Welle.

Глава правительства Великобритании дал указания министерствам внутренних дел, а также бизнеса, энергетики и промышленной стратегии разработать упрощенный порядок выдачи виз для въезда в Британию для "самых умных и лучших".

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Ожидается, что упрощенный порядок должны разработать и запустить до конца этого года, информирует пресс-служба британского правительства.

По словам Джонсона, чтобы Великобритания и впредь лидировала в области науки, "мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и сделать нашу иммиграционную систему привлекательной для лучших умов со всего мира".

Ускоренный путь получения виз для научной деятельности в Великобритании создадут для ученых и исследователей высокого уровня, в частности, естественных наук, инженерных и технических специальностей, для многообещающих победителей математических конкурсов и лиц, которые получили международно признанные гранты.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Италии решило ужесточить иммиграционные правила.