На Мадагаскаре британка выпала из частного самолета во время полета

Местная полиция расследует обстоятельства падения Аланы Катленд и изучает версию, не сделала ли она это намеренно.

На Мадагаскаре нашли тело 19-летней британки Аланы Катленд, которая загадочно выпала из малого самолета во время полета.

Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Сейчас полиция расследует обстоятельства падения Катленд и устанавливает, не намеренно ли она это сделала.

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Инцидент произошел еще 25 июля в отдаленной местности Аняяви. Алана Катленд летела вместе с еще одной пассажиркой из Великобритании и пилотом. Они потом рассказали полиции, что через 5-6 минут после взлета девушка расстегнула ремень безопасности и открыла дверь.

Вторая пассажирка схватила Катленд за ногу и продержала ее около двух минут. Пилот заметил, что творится что-то не то, лишь когда увидел, что двери открыты. Он попытался их закрыть, но тело Катленд помешало этому.

После этого пилот попытался затащить девушку обратно в самолет, и лайнер начал опасно двигаться. В итоге летчик и вторая пассажирка больше не могли удержать Катленд и она упала. По их словам, когда студентка падала, она не кричала.

Ранее УНИАН сообщал, что из самолета, летящего над Лондоном выпал мужчина, который залез в отсек для шасси для того, чтобы нелегально без билета добраться из Кении в Великобританию.