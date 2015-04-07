В Москве состоится «Минута НЕмолчания» в память о Борисе Немцове

08:49, 07 апреля 2015
Мир
4764

В Москве сегодня состоится «Минута НЕмолчания» в память российского политика Бориса Немцова, убитого 40 дней назад.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщил его соратник, российский оппозиционер Илья Яшин.

«В 10.30 москвичи придут на Большой Москворецький мост, чтобы положить цветы к месту гибели нашего товарища», - сказал Яшин.

По его словам, в 11.00 по инициативе «Открытой России» будет организована Минута НЕмолчания». Автомобилисты одновременно по всему городу будут подавать звуковые сигналы в надежде привлечь внимание общества к тому, что заказчики убийства Немцова по-прежнему остаются на свободе.

После 11.00 начнется панихида в Храме священномученика Климента (ул. Пятницкая, дом 26). Немцов жил по соседству с этим храмом и часто бывал здесь.

Читайте такжеСуд повторно арестовал трех подозреваемых в убийстве Немцова

Как сказал Яшин, после окончания панихиды друзья и соратники Немцова планируют поехать на Троекуровское кладбище, чтобы возложить цветы и траурные венки на могилу.

«В 16.00 на телеканале «Дождь» стартует марафон «Немцов Мост», посвященный памяти Бориса. В студии соберутся люди, близко знавшие Немцова и работавшие с ним. Среди музыкантов, которые выступят на телеканале «Дождь», будут группы «Браво», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Би-2», «Танцы Минус», а также Андрей Макаревич и Святослав Вакарчук. Марафон продлится до 23.00», - сообщил Яшин.

По его словам, мероприятия, посвященные памяти Немцова, состоятся также в Санкт-Петербурге и других российских городах.

На странице «Минута НЕмолчания» в Facebook о своем желании принять участие в акции заявили более 12 тысяч человек.

«Мы приносим цветы на место убийства - их убирают. Мы устраиваем концерт памяти Бориса Немцова - его запрещают. Нам дают понять, что лучше забыть. Но мы - помним», - заявляют организаторы акции.

«В 11 утра по местному времени, где бы вы не были - в Москве, возле Кремля, на Большом Москворецком мосту, в любом городе страны или рядом с российскими посольствами в других странах, - в память о Борисе Немцове мы просим всех пешеходов - остановиться на минуту, всех автомобилистов - подать звуковой сигнал. Мы помним. Нас слышно», - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве разбирают мемориал Немцова на Москворецьком мосту.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова является политическая или религиозная ненависть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter