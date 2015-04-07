В Москве состоится «Минута НЕмолчания» в память о Борисе Немцове

Об этом УНИАН сообщил его соратник, российский оппозиционер Илья Яшин.

«В 10.30 москвичи придут на Большой Москворецький мост, чтобы положить цветы к месту гибели нашего товарища», - сказал Яшин.

По его словам, в 11.00 по инициативе «Открытой России» будет организована Минута НЕмолчания». Автомобилисты одновременно по всему городу будут подавать звуковые сигналы в надежде привлечь внимание общества к тому, что заказчики убийства Немцова по-прежнему остаются на свободе.

После 11.00 начнется панихида в Храме священномученика Климента (ул. Пятницкая, дом 26). Немцов жил по соседству с этим храмом и часто бывал здесь.

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Как сказал Яшин, после окончания панихиды друзья и соратники Немцова планируют поехать на Троекуровское кладбище, чтобы возложить цветы и траурные венки на могилу.

«В 16.00 на телеканале «Дождь» стартует марафон «Немцов Мост», посвященный памяти Бориса. В студии соберутся люди, близко знавшие Немцова и работавшие с ним. Среди музыкантов, которые выступят на телеканале «Дождь», будут группы «Браво», «ДДТ», «Ночные снайперы», «Би-2», «Танцы Минус», а также Андрей Макаревич и Святослав Вакарчук. Марафон продлится до 23.00», - сообщил Яшин.

По его словам, мероприятия, посвященные памяти Немцова, состоятся также в Санкт-Петербурге и других российских городах.

На странице «Минута НЕмолчания» в Facebook о своем желании принять участие в акции заявили более 12 тысяч человек.

«Мы приносим цветы на место убийства - их убирают. Мы устраиваем концерт памяти Бориса Немцова - его запрещают. Нам дают понять, что лучше забыть. Но мы - помним», - заявляют организаторы акции.

«В 11 утра по местному времени, где бы вы не были - в Москве, возле Кремля, на Большом Москворецком мосту, в любом городе страны или рядом с российскими посольствами в других странах, - в память о Борисе Немцове мы просим всех пешеходов - остановиться на минуту, всех автомобилистов - подать звуковой сигнал. Мы помним. Нас слышно», - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве разбирают мемориал Немцова на Москворецьком мосту.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова является политическая или религиозная ненависть.