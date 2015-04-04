В Москве на месте убийства Немцова подрались его сторонники и противники

В центре Москвы на месте убийства Бориса Немцова произошла драка между сторонниками оппозиционного росийского политика и его противниками.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», поводом для конфликта стала попытка убрать самодельную табличку с надписью «Немцов мост».

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» лидер движения SERB Игорь Бекетов, ранее он и другие активисты попытались уничтожить народный мемориал на месте убийства Немцова. Первая такая акция произошла 25 марта, затем через три дня неизвестные полностью убрали с моста все цветы, фотографии и свечи.

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