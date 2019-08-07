Приняли звуки мотоцикла за стрельбу: в центре Нью-Йорка произошла массовая давка (видео)

Некоторые родители потеряли своих детей из-за паники на площади.

На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер сотни местных жителей и туристов приняли звуки выхлопной трубы мотоцикла за стрельбу, в результате чего произошла массовая давка.

Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 6 августа, в 21:30 по местному времени. Толпа в панике бросилась убегать, часть устремилась в сторону Седьмой авеню.

По данным полиции, на самом деле звуки доносились от мотоцикла, проезжающего на пересечении Восьмой авеню и Западной 42-й улицы.

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В результате инцидента один из пешеходов получил травмы, а некоторые родители разделились со своими детьми из-за паники на площади.

Такая реакция прохожих, по мнению New York Post, была обусловлена произошедшими в США в выходные массовыми расстрелами.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 июля, в США нападавший открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.