В столице Дании произошел мощный взрыв: в полиции говорят о нападении (фото)

Взрыв произошел в ночь с 6 на 7 августа в здании государственной фискальной службы.

В столице Дании Копенгагене произошел мощный взрыв в здании государственной фискальной службы.

Об этом датская полиция сообщает в Twitter.

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"Полиция Копенгагена получила сообщение о взрыве в здании в Эстбанегаде. Здание повреждено, несколько окон разбиты. Нет информации о раненых. Инцидент расследуется, и в настоящее время нет дополнительной информации", - рассказали в полиции Копенгагена.

По информации правоохранительных органов, в здании находилось два человека, но никто не пострадал.

По информации свидетелей, находившихся рядом с местом происшествия, взрыв прозвучал примерно в 22:15.

Как сообщает Politiken, взрыв вызвал "дождь" из стеклянных и металлических обломков. Из-за этого пострадал один человек, который находился на станции Нордхавн, расположенной напротив фискальной службы.

Главный инспектор полиции Йорген Берген Сков считает, что преступник или преступники сознательно выбрали поздний вечер и, таким образом, вряд ли хотели причинить вред людям.

"Мы называем это нападением, чтобы подчеркнуть, что кто-то сделал это намеренно", - говорит он.