В Кракове полиция задержала 20 граждан России с Кавказа - СМИ
У одного из торгово-развлекательных центров в Кракове полиция задержала 20 граждан России чеченской национальности, которые выясняли отношения с футбольными хулиганами.
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на местные СМИ.
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В частности, как сообщает портал rmf24.pl, на парковке перед одним из торговых центров в Кракове увидели большое количество полицейских автомобилей, полиции и сотрудников одной из специальных служб.
Как удалось выяснить, неподалёку от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами. Согласно информации портала Onet, речь идет о псевдоболельщиках клуба «Краковия».
Оказывается, что лица с Кавказа хотят взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной встрече узнала полиция, которая утром провела акцию. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии констатировало усиление активности чеченских криминальных группировок на территории страны.