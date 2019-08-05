В Кракове полиция задержала 20 граждан России с Кавказа - СМИ

Выходцы с Кавказа хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в Кракове, что не понравилось футбольным хулиганам.

У одного из торгово-развлекательных центров в Кракове полиция задержала 20 граждан России чеченской национальности, которые выясняли отношения с футбольными хулиганами.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на местные СМИ.

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В частности, как сообщает портал rmf24.pl, на парковке перед одним из торговых центров в Кракове увидели большое количество полицейских автомобилей, полиции и сотрудников одной из специальных служб.

Как удалось выяснить, неподалёку от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами. Согласно информации портала Onet, речь идет о псевдоболельщиках клуба «Краковия».

Оказывается, что лица с Кавказа хотят взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной встрече узнала полиция, которая утром провела акцию. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии констатировало усиление активности чеченских криминальных группировок на территории страны.