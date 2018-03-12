В Германии активизировались связанные с Кадыровым чеченские криминальные группировки

09:29, 12 марта 2018
Мир
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Полицейский автомобиль в Германии, иллюстрация / REUTERS

Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) рассказал глава уголовной полиции Михаэль Нагель (Michael Nagel), сообщает сайт немецкого издания в воскресенье, 11 марта, передает DW.com.

"Если раньше чеченские преступники, в первую очередь, отличались тем, что работали на другие группировки, то сегодня они не удовлетворяются ролью простых поставщиков услуг и агрессивно проникают в криминальный бизнес", - пояснил Нагель.

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Сферы, в которых они наиболее активны, - торговля наркотиками, кражи, грабежи и выпуск поддельной продукции. В целом в поле зрения правоохранительных органов находятся от 200 до 250 человек из Чечни и в целом с Северного Кавказа. Свои позиции в криминальном бизнесе они укрепляют за счет того, что не стесняются при необходимости демонстрировать силу. Привлечение сторонников происходит, в частности, через подпольные группировки и специализирующиеся на единоборствах профессиональные спортивные объединения.

Кроме того, преступники особенно активны в сфере охранного бизнеса и зачастую работают вышибалами в ночных клубах, где имеют возможность контролировать наркоторговлю и заниматься рэкетом.

Правоохранительные органы Германии отмечают, что действующие на территории Германии криминальные группировки поддерживают личные контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым связаны, в первую очередь, финансово.

"Не следует недооценивать опасность, исходящую от северокавказских и особенно чеченских групп правонарушителей", - подчеркнул Михаэль Нагель. Полиции следует своевременно вмешаться в ситуацию - до того, как представителям этого преступного сообщества удастся окончательно и бесповоротно закрепиться в Германии, полагает он.

Ранее председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Мас (Ekkehard Maaß) сообщил DW, что под видом беженцев из Чечни в Германию зачастую засылают агентов, которым поручают выслеживать чеченских диссидентов и противников Кадырова.

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Теги: #Германия#чеченцы