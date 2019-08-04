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"Очень плохие новости": Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

05:16, 04 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

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По его словам, из граничащего с Мексикой города приходят «очень плохие новости, многие убиты». Он рассказал, что уже переговорил с губернатором штата и пообещал полную поддержку федерального правительства.

Телеканал CNN со ссылкой на полицию также сообщил о нескольких погибших. Уточняется, что некоторые из раненых умерли в больницах.

Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил телеканалу, что арестованы трое подозреваемых. Власти не верят в вариант дальнейшего распространения угрозы.

Ранее 3 августа преступники открыли стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista. Изначально сообщалось о 18 пострадавших.

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Теги: #Трамп#стрельба в Техасе