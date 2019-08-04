"Очень плохие новости": Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

Трамп сообщил о множестве убитых посетителей торгового центра в Техасе.

В ходе стрельбы у торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибло много людей.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

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По его словам, из граничащего с Мексикой города приходят «очень плохие новости, многие убиты». Он рассказал, что уже переговорил с губернатором штата и пообещал полную поддержку федерального правительства.

Телеканал CNN со ссылкой на полицию также сообщил о нескольких погибших. Уточняется, что некоторые из раненых умерли в больницах.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил телеканалу, что арестованы трое подозреваемых. Власти не верят в вариант дальнейшего распространения угрозы.

Ранее 3 августа преступники открыли стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista. Изначально сообщалось о 18 пострадавших.