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Трамп хочет вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

10:14, 30 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил на заседании некоммерческой организации "Экономический клуб" в Вашингтоне в понедельник, 29 июля, госсекретарь США Майкл Помпео, пишет DW.

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По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли "настоящего прогресса" в переговорах, подчеркнул Помпео.

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Теги: #Трамп#Афганистан