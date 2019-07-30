Трамп хочет вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США отчетливо указал на необходимость прекратить бесконечную войну, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года.

Об этом заявил на заседании некоммерческой организации "Экономический клуб" в Вашингтоне в понедельник, 29 июля, госсекретарь США Майкл Помпео, пишет DW.

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По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли "настоящего прогресса" в переговорах, подчеркнул Помпео.