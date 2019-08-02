В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина стоимостью миллиард евро

Таможенники обнаружили 221 спортивную сумку, в которых были 4200 пакетов спрессованного кокаина.

В порту в Гамбурге правоохранители изъяли крупнейшую в истории Германии партия кокаина весом 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро.

Об этом сообщила Таможенная служба ФРГ в пятницу, 2 августа, передает Deutsche Welle.

В таможне рассказали, что две недели назад проверили контейнер, который транспортировался из столицы Уругвая Монтевидео и должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен.

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По словам таможенников, в документах было указано, что контейнер загружен соей. Однако во время проверки таможенники обнаружили 221 спортивную сумку, в которых были 4200 пакетов спрессованного кокаина.

"Это самое большое количество кокаина, которое изъяли в Германии во время одного обыска", - подчеркнули в ведомстве. Таможенники отметили, что наркотики уже уничтожены в условиях строгой секретности.

Напомним, ранее в Мельбурне Федеральная полиция Австралии изъяла рекордную партию наркотиков - 37 килограммов героина и 1,6 тонны метамфетамина.