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"80% молодых людей": Фейгин рассказал о главной силе протестов в Москве

09:55, 31 июля 2019
Мир
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В Москве протестуют против недопуска оппозиции к местным выборам / фото t.me/worldprotest

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат Марк Фейгин.

«Я был на протесте. Я был в субботу прямо в центре Москвы. Я был на Пушкинской площади и в Столешниковом переулке. Вы знаете, гораздо важнее, что там 80% было молодых людей. То есть это люди до 25 лет. Поэтому, эти 40% ( опрос Левада-центр, - ред.) недовольных и тех, кто не желает, чтобы Путин оставался, если в них попадают молодые люди, то ваш прогноз о том, что Путин нас переживет, - это совсем не факт, между прочим», – сказал Фейгин.

Юрист отметил, что эти молодые люди еще неумелые. «Это молодые городские, столичные хипстеры. Они пока что толком даже и не знают, выйдя на улицу, выйдя на уличный протест, как действовать так, чтобы достичь цели. К сожалению, это приходит исключительно с опытом. Собственно, на Майдане избили студентов 30 ноября 2013 года, и реакция на это была, уже когда вышли кряжистые мужики со всей Украины. Произойдет ли такое в России - это загадка. Мы не можем на этот вопрос ответить. Но абсолютно точно, что в эту сторону все движется, но, к сожалению, путем накопления. Это точно», - рассказал он.

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Новость в сюжете: Протесты в Москве
Теги: #Москва#протест