"Я был в очаге протеста": Фейгин назвал главную проблему российской оппозиции

На продолжение протестов могут повлиять различные обстоятельства", считает Марк Фейгин.

Если власти России усилят репрессии, протесты сторонников оппозиции в Москве могут на некоторое время стихнуть.

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Такое предположение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». По его мнению, оппозиции в РФ не хватает единого центра, который бы координировал ее действия.

"Если сейчас всех закроют – кого на административные сутки, а кого и по уголовным делам – то вполне может быть, что напряжение на некоторое время упадет. Потому что они (власти РФ. – Ред.) бьют точечно. Туда, куда надо", – пояснил Фейгин.

Поэтому, уточнил он, на продолжение протестов могут повлиять "различные обстоятельства".

Юрист считает, что на данный момент в России нет ни одного лидера оппозиции, который смог бы объединить все протестное движение. Поэтому он выступает за создание выборного органа, который бы отвечал за проведение протестов в Москве.

"Вот смотрите, Навального посадили – и его сторонники не знают, что им делать на улице. Я был в очаге протеста, и я видел, что эти люди бросаются из стороны в сторону... то есть изоляция одного человека решает для власти все проблемы", – подчеркнул Фейгин.

"Сейчас нужен коллективный орган, созданный из числа представителей внесистемной оппозиции... И люди бы действовали по согласованному, понятному сценарию", – резюмировал он.