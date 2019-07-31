В США хакерка выдала себя, рассказав на интернет-форуме о краже данных из банка (видео)

В банке напуганы случаем и уже обещают как можно быстрее улучшить систему охраны клиентской базы.

Из сети американского банка украли данные более 106 миллионов клиентов.

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Как говорится в сюжете ТСН, в руки злоумышленника попали имена, личные телефоны и адреса, а также истории расходов. Мошенника поймали случайно – хвастун рассказал о содеянном на форуме в Интернете.

Как оказалось, это женщина. 33-летняя Пейдж Томпсон ранее работала инженером программного обеспечения. Теперь за кражу ей грозит до 5 лет за решеткой, а еще – штраф более 250 тысяч долларов.

В банке напуганы случаем и уже обещают как можно быстрее улучшить систему охраны клиентской базы.