КНДР провела запуск двух ракет
01:53, 25 июля 2019Мир
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В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что военные страны отслеживают активность КНДР.
Иллюстрация / REUTERS
Северная Корея осуществила запуск двух ракет, передает информационное агентство «Ренхап».
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Согласно имеющейся информации, запуск был осуществлен утром 25 июля в Вонсане.
В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что военные страны отслеживают активность КНДР.
Как сообщал УНИАН, 9 мая КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Снаряды были запущены из провинции Северный Пхенган в 16.30 по местному времени. В июле ЕС продлил санкции против Северной Кореи.
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