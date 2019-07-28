В Берлине состоялся масштабный марш в поддержку ЛГБТ (фото)

Christopher Street Day, который ежегодно празднуют во многих странах, отметили в Берлине уже в 41-й раз.

В Берлине в субботу, 27 июля, тысячи людей вышли на прайд-парад против дискриминации ЛГБТ-сообщества в рамках празднования Christopher Street Day.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"По данным организаторов, в ярком марше по улицам города приняли участие около 150 тысяч человек. Ожидалось, что свидетелями действа станут до 600 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Участники акции прошлись маршем от улицы Курфюрстендамм до Бранденбургских ворот. Они несли плакаты с лозунгами "Нет - сексу с нацистами" и "Отправь патриархат в ад", бросали конфетти и размахивали радужными флагами.

Порядок во время акции обеспечивали около 800 правоохранителей.

Christopher Street Day, который ежегодно празднуют во многих странах, отметили в Берлине уже в 41-й раз. В прошлом году в демонстрации в немецкой столице приняли участие около 600 тысяч человек.