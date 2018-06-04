Самый большой гей-парад прошел в Бразилии (фоторепортаж)
17:52, 04 июня 2018Мир
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Гей-парад в Сан-Паулу считается крупнейшим в мире, количество участников может доходить до нескольких миллионов человек.
В Сан-Паулу состоялся гей-парад. Организаторы и участники шествия, которое проводилось уже в 22-ый раз, требовапи предоставления им равных прав, включая право изменять имя в гражданских актах и в государственных документах.
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Манифестанты призывали парламент страны обратить внимание на растущее число преступлений в отношении сексменьшинств, в частности, трансгендеров, сообщает Euronews.
За последние несколько лет в Бразилии были убиты более 800 транссексуалов.
Гей-парад в Сан-Паулу считается крупнейшим в мире, количество участников может доходить до нескольких миллионов человек.
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