Самый большой гей-парад прошел в Бразилии (фоторепортаж)

Гей-парад в Сан-Паулу считается крупнейшим в мире, количество участников может доходить до нескольких миллионов человек.

В Сан-Паулу состоялся гей-парад. Организаторы и участники шествия, которое проводилось уже в 22-ый раз, требовапи предоставления им равных прав, включая право изменять имя в гражданских актах и в государственных документах.

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Манифестанты призывали парламент страны обратить внимание на растущее число преступлений в отношении сексменьшинств, в частности, трансгендеров, сообщает Euronews.

За последние несколько лет в Бразилии были убиты более 800 транссексуалов.

Гей-парад в Сан-Паулу считается крупнейшим в мире, количество участников может доходить до нескольких миллионов человек.