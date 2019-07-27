Трамп отреагировал на запуск баллистических ракет КНДР

Трамп сказал, что он не расстроен из-за запуска и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале этой недели.

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Об этом сообщает Reuters. До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты - это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия. По словам аналитиков, это сообщение распространялось также и на Соединенные Штаты.

Узнав об этом, Трамп сказал, что он не расстроен из-за запуска и напомнил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Посмотрим, что произойдет, но это ракеты малой дальности, и у многих есть эти ракеты», - добавил Трамп

На вопрос журналистов, не беспокоит ли его запуск, он ответил: «Нет, совсем нет».

Глава США подчеркнул, что Ким Чен Ын не информировал его, что этот запуск ракет является предупреждением для Соединенных Штатов.

«У них есть свои споры у КНДР и Южной Кореи»; и они у них в течение длительного времени», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неустановленный снаряд.