Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой
04:26, 27 июля 2019Мир
31 0
Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
Граница США с Мексикой / REUTERS
Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Об этом сообщает CNN. Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter