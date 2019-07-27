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Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой

04:26, 27 июля 2019
Мир
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Граница США с Мексикой / REUTERS

Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN. Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

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