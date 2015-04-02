Московские клубы отказались принимать концерт памяти Немцова

Об этом пишет КоммерсантЪ.

Заручившись согласием выступить на концерте (планировалось, что вход будет бесплатным) у Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, групп «Би-2» и «Браво», организаторы начали подыскивать подходящую площадку для вечера памяти.

"Мы последовательно обзвонили все площадки вместимостью больше 2 тысячи человек, и от всех получили отказы, - сообщил организатор концерта радиоведущий Михаил Козырев . - Сами управляющие или владельцы клубов были не против, их реакция была положительной, но они говорили, что им надо посоветоваться с кураторами или силовыми структурами. Потом следовал ответ, что “нам не рекомендовали с этим связываться”».

Согласие дал Театр Стаса Намина, но концерт не согласовала служба безопасности Парка Горького, в котором он находится.

По словам Михаила Козырева, некоторые музыканты также отказались участвовать в концерте.

"Один мне сказал: “Миша, ты приди в себя, если они (власти - ред.) сумели так насолить Шевчуку и Макаревичу, то нас закатают в асфальт, а на мне висят музыканты”. Примерно то же самое говорили владельцы клубов", - говорит Козырев.

Читайте такжеПодозреваемые в убийстве Немцова заявили, что силовики РФ под пытками требуют от них признанияВ итоге инициаторам мероприятия пришлось отказаться от своей идеи.

Вместо концерта 7 апреля на канале «Дождь» в прямом эфире пройдет телемарафон, посвященный Борису Немцову.

"Это не будет митинг, мы решили, что обсуждать на 40 дней версии убийства не очень правильно. Это будут человеческие истории от соратников и друзей Бориса Ефимовича, а музыканты будут играть. Те, кто не сможет присутствовать в студии, записывают номера", - говорит Козырев.