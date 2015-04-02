Имя британского физика Стивена Хокинга станет торговой маркой

Стивен Хокинг начал процедуру регистрации своего имени в качестве торговой марки. Физик уже подал необходимые документы в Офис интеллектуальной собственности Великобритании, где запущена процедура оформления прав на коммерческое использование его имени. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nature.

Средства, которые может получить ученый за продажу изделий со своим именем, Хокинг собирается потратить на благотворительные цели, в частности борьбу со СПИДом. Представитель Кембриджского университета, где работает ученый, прокомментировал новость следующим образом: «Это личное дело профессора Хокинга, а не университета, но я полагаю, что он принял правильное решение для защиты своего имени». Сейчас в интернете можно найти сувениры и нижнее белье, на которых изображен ученый.

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Британец известен своими работами по космологии, а также популяризации науки. Так, он впервые опубликовал статью, где сообщил о возможности черных дыр испаряться.

Также ученый является автором научно-популярной книги «Краткая история времени», которая впервые была издана в 1988 году. Она стала бестселлером: к концу 2010-го ее тираж превысил 20 миллионов экземпляров на более чем 35 языках мира.

У ученого еще в студенческие годы, когда он учился в Оксфордском университете, обнаружили редкое заболевание (боковой амиотрофический склероз), вследствие которого мышечная активность Хокинга к настоящему времени сведена к минимуму. Тем не менее общаться с окружающим миром ему помогает компьютерная система, разработанная компанией Intel. Она анализирует движение зрачков ученого и предлагает подходящий набор слов.

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Заболевание не мешает Хокингу продолжать публиковать научные работы, а также выступать в качестве медийного персонажа в различных ток-шоу и фильмах. Например, последний фильм о нем («Теория всего») был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль (его получил британский актер Эдди Редмэйн). Кроме Хокинга последовать примеру Джоан Роулинг и Дэвида Бекхэма и зарегистрировать свое имя в качестве торговой марки собирается известный популяризатор науки физик Брайан Кокс, куклы, кружки и майки с изображением которого без его согласия продаются на Amazon.