Business Insider: Россия признала вторжение в воздушное пространство Южной Кореи

Москва объяснила Сеулу, что это произошло якобы из-за «технической неисправности».

Чиновники России объяснили вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Южной Кореи «технической неполадкой». Такое оправдание Москва передала правительству в Сеуле. В Минобороны РФ даже пообещали, что «немедленно начнут расследование и предпримут необходимые шаги».

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на неназванного чиновника Южной Кореи. По его словам, российское военное руководство даже выразило «глубокое сожаление». Впрочем, эти извинения журналисты пока не смогли подтвердить. Ведь российское Минобороны не ответило на запрос издания.

Однако, если они все же были высказаны, тогда они появились вслед за отрицаниями Минобороны РФ того, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Сообщалось, что южнокорейские F-15K и F-16K взлетели для перехвата в зоне идентификации ПВО страны двух российских бомбардировщиков Ту-95, которые сопровождали китайские бомбардировщики H-6. Также японские и южнокорейские военные обнаружили наблюдательный самолет России А-50. В Южной Корее сообщили, что провели предупредительные выстрелы в направлении российских самолетов, когда они зашли в запретную зону.

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Но сразу после инцидента российские военные чиновники отрицали полет Ту-95 и А-50 над Южной Кореей. При этом они обвинили самолеты азиатской страны в «непрофессиональных маневрах» и не способности адекватно поддерживать коммуникацию. В свою очередь, в Китае заявили, что воздушное пространство – это не эксклюзивная территория Южной Кореи.