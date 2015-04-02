В России рассказали подробности крушения траулера "Дальний Восток"

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал врио главы Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Судно было технически исправно. Порт отправления — Владивосток. Экипаж — 130 человек, два пассажира. Произошло нарушение балансировки судна во время перегруза, что привело к таким неожиданным последствиям, внезапное переворачивание, что не позволило даже подать сигнал SOS», - сказал Кожемяко.

В тоже время, по информации Следственного комитета РФ, рассматриваются все возможные версии крушения траулера. На данный момент наиболее вероятной причиной стремительного затопления судна следствие считает возможное столкновение с препятствием, из-за которого произошло повреждение корпуса в районе машинного отделения.

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Следствием установлено, что 2 апреля около 4.12 (время сахалинский) в Охотском море в течение 15 минут затонул большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» (судовладелец ООО «Магеллан», порт приписки - г Невельск, судно 1989 года постройки).

Судно вело промысел. Предположительно, на борту находилось 132 человека. Из них 56 пассажиров и 76 членов экипажа по судовой роли. Среди находившихся на борту судна было 78 граждан Российской Федерации, 42 гражданина Республики Мьянма, 5 граждан Республики Вануату, 3 гражданина Республики Латвия и 4 гражданина Украины.

По последней информации, предоставленной Дальневосточным региональным центром, сейчас удалось спасти 63 человека, 54 являются погибшими. Поиск еще 15 человек продолжается. В поиске людей принимают участие 26 рыболовных судов, которые находятся в зоне крушения траулера.

Как сообщал УНИАН, Консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о 4 украинцах в составе экипажа затонувшего у Камчатки траулера «Дальний Восток».