В Германии самолет разбился возле супермаркета, есть жертвы (фото)
21:02, 20 июля 2019Мир
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По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.
Иллюстрация REUTERS
На юго-западе Германии в городе Брухзаль, что в земле Баден-Вюртемберг, небольшой самолет упал на территорию торгового центра, в результате чего погибли три человека.
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Об этом сообщает Die Welt.
В частности, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. В мерах безопасности людей из здания эвакуировали.
На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства.
Иллюстрация REUTERS
Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находится в нескольких сотнях метров от гипермаркета.
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