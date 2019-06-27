Крушение Ан-24 в России: пилот ценой своей жизни случайно спас коллегу

У командира воздушного судна перед полетом скрутило желудок, и вместо него полетел его коллега, который в результате авиакатастрофы разбился.

Пилот разбившегося в Нижнеангарске самолета Ан-24 Владимир Коломин ценой своей жизни случайно спас коллегу - командира воздушного судна Михаила Большедворского, предложив ему остаться на земле.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Во время предполетного медосмотра в Иркутске Большедворский пожаловался на плохое самочувствие, однако медкомиссия никаких проблем со здоровьем у него не выявила, и он решил идти в рейс.

Когда экипаж приехал к самолету, у пилота скрутило желудок, тогда Коломин предложил ему не лететь.

«Уже в самолете Владимир Ильич мне говорит: "Ладно, я слетаю сам, а то, не дай Бог, в полете хватанет". Я командиру отряда позвонил, так и так, я снялся, Коломин полетит», - рассказал Большедворский.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Нижнеангарска при аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 погибли два пилота Коломин, а также техник Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов получил травмы и сейчас находится в больнице. Кроме него пострадал еще 21 человек, среди них - двое подростков.

Самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.