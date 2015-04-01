Число жертв наводнения в Чили увеличилось до 23 человек, 57 пропали без вести

Об этом сообщают чилийские СМИ, передает Русская служба Би-би-си.

По информации чилийского бюро по чрезвычайным ситуациям, всего от стихии пострадал 22381 человек. Больше всего пострадали регионы Антофагаста и Атакама.

Правительство подсчитало, что на преодоление последствий сильнейшего за десятки лет наводнения необходимо будет потратить около 9,5 млн долларов.

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Между тем, южные регионы страны страдают от засухи и лесных пожаров. Пожарные уже несколько недель борются с пламенем в южном регионе Араукания, страдающим от засухи на протяжении восьми лет.