Число жертв наводнения в Чили увеличилось до 23 человек, 57 пропали без вести
08:29, 01 апреля 2015Мир
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Количество погибших в результате наводнения на севере Чили увеличилось до 23, 57 человек числятся пропавшими без вести.
REUTERS
Об этом сообщают чилийские СМИ, передает Русская служба Би-би-си.
По информации чилийского бюро по чрезвычайным ситуациям, всего от стихии пострадал 22381 человек. Больше всего пострадали регионы Антофагаста и Атакама.
Правительство подсчитало, что на преодоление последствий сильнейшего за десятки лет наводнения необходимо будет потратить около 9,5 млн долларов.
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Между тем, южные регионы страны страдают от засухи и лесных пожаров. Пожарные уже несколько недель борются с пламенем в южном регионе Араукания, страдающим от засухи на протяжении восьми лет.
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