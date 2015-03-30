В Чили в результате наводнения погибли 14 человек, 20 - пропали без вести

10:29, 30 марта 2015
Мир
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На севере Чили в результате наводнения погибли 14 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести.

REUTERS

Об этом заявил директор Национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо, сообщает ТАСС.

По его словам, спасательные работы продолжаются. В ближайшее время в район стихийного бедствия будут направлены военнослужащие для оказания помощи пострадавшим.

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Отмечается, что наводнения, вызванные сильными дождями, которые длятся уже больше недели, стали крупнейшими за последние 80 лет и привели к разливам рек и затоплениям множества населенных пунктов. Более всего от разгула стихии пострадали административные области Антофагаста, Атакама и Кокимбо. В школах отменены занятия, а в городах действует комендантский час.

Местные власти опасаются, что число погибших с учетом пропавших без вести может возрасти.

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