В Чили в результате наводнения погибли 14 человек, 20 - пропали без вести
На севере Чили в результате наводнения погибли 14 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести.
Об этом заявил директор Национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо, сообщает ТАСС.
По его словам, спасательные работы продолжаются. В ближайшее время в район стихийного бедствия будут направлены военнослужащие для оказания помощи пострадавшим.
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Отмечается, что наводнения, вызванные сильными дождями, которые длятся уже больше недели, стали крупнейшими за последние 80 лет и привели к разливам рек и затоплениям множества населенных пунктов. Более всего от разгула стихии пострадали административные области Антофагаста, Атакама и Кокимбо. В школах отменены занятия, а в городах действует комендантский час.
Местные власти опасаются, что число погибших с учетом пропавших без вести может возрасти.