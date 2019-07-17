Washington Post: Геополитические последствия Чернобыля ощутимы на войне в Украине

Катастрофа изменила весь регион, подтолкнув СССР к распаду и заставив позже Украину отказаться от ядерного оружия.

После выхода сериала «Чернобыль» от HBO авария на атомной электростанции в советской Украине стала культурным феноменом, а зона отчуждения вокруг реактора – туристическим направлением. Тщательная попытка авторов фильма воссоздать человеческую глупость и неэффективность советской системы ставила за цель показать, что произошло и почему.

Но масштабы геополитических последствий Чернобыльской катастрофы менее известны. Последствия аварии вышли далеко за пределы радиационного загрязнения. Они проникли в социальное и политическое полотно падшего советского общества. Чернобыль подтолкнул СССР к распаду и сократил ядерные возможности независимой Украины. Об этом пишет Washington Post, добавляя, что эхо аварии на электростанции в 1986 году до сих пор звучит на передовой войны, которая продолжается на Востоке Украины, а также в отрицаниях Москвы ее участия в подрыве украинской территориальной целостности.

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Авария на ЧАЭС глубоко потрясла новоизбранного лидера СССР Михаила Горбачева. В своих мемуарах он писал, что, узнав о пробелах в конструкции реактора, он начал глубоко не доверять советскому тайному военно-промышленному комплексу. В частности, он усомнился в расхваленных технологиях и возможностях победить США в гонке вооружений. Чернобыль помог укрепить приверженность к контролю вооружений. В частности, это закончилось подписанием Соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности между СССР и США в 1987 году, а также Соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений в 1991-ом. Эти договоренности сократили ядерные арсеналы почти на половину.

Но политика ядерного разоружения настроила против Горбачева консерваторов в советском оборонном истеблишменте. Они устроили переворот в августе 1991 года, подтолкнув советскую империю к распаду. Шок от Чернобыля также распространил настроения в советском обществе против ядерных технологий и против истеблишмента. Для многих граждан страны причины катастрофы, а также попытки правительства скрыть ее масштабы и последствия стали воплощением пренебрежения советской системы к человеческой жизни и благополучию. В некоторых республиках СССР общественное недовольство вылилось в национальные движения, которые требовали политической независимости от Москвы. Исследователь Джейн Доусон назвала это явление «экологическим национализмом». И нигде термин «антиядерный» не был большим синонимом к «антисоветскому», чем в Украине. Именно там и расположен Чернобыль. Украинское желание держаться как можно дальше от Москвы стало одной из главных причин краха советской империи.

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Украина играла ключевую роль в производстве оружия в СССР, а также в военном планировании. На ее территории были развернуты 176 межконтинентальных баллистических ракет, а также 1200 ядерных боеголовок и 44 стратегических бомбардировщика с 500 ядерными крылатыми ракетами. Украина обладала третьим самым крупным ядерным арсеналом в мире после США и России.

В июле 1990 года на волне антиядерных и антисоветских настроений, украинский первый многопартийный парламент принял Декларацию о суверенитете, объявив, что Украина собирается стать нейтральной неядерною страной. Лидер партии «Рух» Иван Драч внес антиядерный пункт в документ. В мае 2013 года он объяснил свой поступок: «Такими были настроения после Чернобыля». Чуть больше чем через год после провозглашения Декларации, СССР прекратил свое существование. А судьба его стратегических вооружений вызвала беспокойство.

Украинские ядерные настроения тоже изменились. Лидеры страны теперь встали перед задачей развития государства и обеспечения его безопасности. Они не знали, станет ли новая Россия партнером или угрозой. Желание разоружиться исчезло. Поскольку отношения с Москвой ухудшались, появилась новая риторика: будучи преемницей СССР, Украина была законным наследником ядерных арсеналов на уровне с Россией.

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Международное законодательство не давало четкого ответа. Украина была законным наследником обычных советских вооружений на своей территории. Почему бы ей по такому же принципу не владеть и ядерным оружием? Хоть ей и не хватало некоторых ключевых элементов для полномасштабной ядерной программы, у нее были научные и технологические возможности заполнить пробелы за 3-5 лет. Беларусь и Казахстан, которые тоже получили части советского стратегического арсенала, пристально следили за украинским ядерным гамбитом.

Если бы постсоветские страны сохранили это оружие, мир стал бы свидетелем крупнейшей волны распространения ядерного оружия в истории. Но история пошла другим путем не в последнюю очередь благодаря дипломатии президентов США Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона. Они соединили давление, техническую поддержку ядерного разоружения и обещания предоставить стратегическое партнерство. В Украине зерно американской политики упало на плодовитую почву чернобыльского опыта. Даже те украинские политики, которые понимали потенциальные угрозы со стороны России, не хотели использовать ядерное оружие в качестве фактора сдерживания. Президент Леонид Кравчук, который был высокопоставленным коммунистическим «аппаратчиком» во время Чернобыльской катастрофы, был решительно настроен против всего ядерного.

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«Достаточно лишь запустить одну ракету по атомной электростанции и все, катастрофа! Нас всех могут уничтожить и без ядерного оружия. Потому что существуют АЭС. Чернобыль. Думаю, все ядерное оружие должно быть уничтожено», - сказал он.

В Украине так оно и произошло, а в России – нет. Москва стала единственным наследником ядерного арсенала СССР в то время, как Киев, Минск и Нурсултан присоединились к Соглашению о ядерном нераспространении. Чтобы разобраться с украинскими беспокойствами в сфере безопасности, США, Великобритания и Россия подписали в 1994 году Будапештский меморандум, обязуясь «отказаться от угроз или применения силы против территориальной целостности и политической независимости Украины, а также никакое оружие не будет использовано против Украины за исключением случаев самозащиты».

Через два десятилетия после того как Россия начала военную операцию против Украины, которая вылилась в аннексию Крыма и кровопролитную войну на Донбассе, где уже погибли более 13 тысяч человек. Не известно, решилась бы Москва на это, если бы Киев сохранил свой ядерный арсенал. Но это лишь доказывает, что наследие Чернобыля ощутимо даже через 30 лет.