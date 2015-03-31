Коморовский об Украине: Путь к западным стандартам жизни лежит через тяжелые реформы

Путь к свободе и достатку лежит через тяжелые реформы, которые необходимо реализовать для внедрения в Украине западных стандартов жизни.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал сегодня президент Польши Бронислав Коморовский во время встречи с народными депутатами Украины, которые входят в состав межфракционного депутатского объединения «Еврооптимисты».

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"Мы хотим проявлять солидарность не только на международном уровне ... , но также будем стараться поддерживать изменения внутри вашей страны. Потому что опыт Польши показывает, что путь к стабильной свободе и достатку лежит через тяжелые реформы", - сказал он.

Президент Польши отметил, что польские власти неизменно поддерживают интеграцию Украины с Западным миром и будут всячески способствовать достижению этой цели.

"Мы хотим, чтобы Украина была современной страной, которая последовательно движется в направлении политических решений и норм жизни Западного мира. Знаем, что это сложно, но из собственного опыта, знаем, что это возможно",- сказал он.

Коморовский отметил, что перед Украиной – из-за войны на Донбассе - стоит более сложная задача, чем стояла перед Польшей, которая начала реализовывать реформы в конце 80-х годов прошлого века.

Однако, по его мнению, парадоксально еще более сложная ситуация может больше стимулировать украинские власти на воплощение в жизнь необходимых реформ.

"Мы на стороне тех, кто борется за свою свободу, на кого напали и кому нужна наша солидарность", - сказал Коморовский, отметив, что поляки "всем сердцем" поддерживают украинцев.

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Президент Польши вспомнил польского политика Юзефа Пилсудского, отметив, что он также выступал за активное сотрудничество украинцев с поляками.

"Если бы нашим дедам это удалось, то, вероятно, история Европы была иной", - сказал Коморовский.

"Тогда не удалось, теперь должно получиться", - подчеркнул президент Польши.