В аэропорту Барселоны задержали колумбийца с пакетом кокаина под париком (фото)

Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой.

В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой. Они нашли полкилограмма кокаина, прилепленного к его голове.

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"Нет предела изобретательности наркоторговцев, пытающихся насмехаться над контролем", заявила испанская полиция, обнародовала фотографии мужчины с париком и без него.

Подозреваемый, который прибыл в Испанию из столицы Колумбии Боготы, был арестован в конце июня, но полиция опубликовала заявление об аресте только во вторник.

Ранее УНИАН сообщал, что на одном из военных самолетов, которые сопровождали лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20, нашли 39 кг кокаина.