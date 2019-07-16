Вице-премьер Италии заявил, что его хотела убить "украинская группировка"

Сальвини рассказал о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы.

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аnsa. "Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал оружия", - заявил Сальвини, говоря о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы.

"Я думаю, что я никогда не делал ничего плохого украинцам... Я не знаю ни одного неонациста. И я счастлив, когда они ловят неонацистов, прокомунистов или кого-нибудь еще", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух".

Были задержаны три человека, которые могли участвовать в боевых действиях на Донбассе.

Отметим, Сальвини возглавляет министерство внутренних дел Италии и занимает пост вице-премьера с 1 июня 2018 года. 19 июля в интервью The Washington Post он назвал законной аннексию Крыма РФ и назвал украинскую Революцию достоинства "фейковой".

10 июля американское издание BuzzFeed News опубликовало запись тайных переговоров в Москве с участием близкого помощника Сальвини с российскими чиновниками о получении десятков миллионов долларов для финансирования партии "Лиги Севера" через нефтяные откаты из России.

Сальвини отрицает, что его партия получила любые деньги из Москвы.