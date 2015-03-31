США согласны усилить санкции против России, если ЕС даст на это добро – конгрессмен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сегодня в Киеве сказал член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас (Республиканская партия), председатель Комитета по вооруженным силам Уильям “Мак” Торнберри.

"Безусловно, ведется дальнейший разговор об ужесточении санкций против России, но для того, чтобы эти санкции были эффективными, необходимо это делать вместе с Европой", - сказал Торнберри, акцентируя на том, что при введении дальнейших санкций против РФ действия в этом направлении должны быть согласованы с Европейским Союзом.

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Также он отметил, что если будут продолжаться факты нарушения Минских договоренностей, то санкции, скорее всего, будут ужесточены.