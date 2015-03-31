Власти Мьянмы и повстанцы договорились о режиме прекращения огня
11:22, 31 марта 2015Мир
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Правительство Мьянмы (Бирмы) и представители повстанческих вооруженных формирований подписали проект соглашения о прекращении огня.
REUTERS
На церемонии подписания присутствовал президент страны Тейн Сейн. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Соглашение было достигнуто после семи раундов переговоров. Теперь сторонам предстоит подготовить итоговый документ.
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Столкновения между боевиками различных повстанческих группировок и армией Мьянмы в приграничном штате Шан вновь вспыхнули в феврале. В результате властям пришлось ввести в регионе чрезвычайное положение.
Соглашение с повстанческими группировками считается краеугольным камнем в программе реформ правительства Мьянмы.
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