День взятия Бастилии в Париже: во время торжеств возникли беспорядки, задержаны 152 человека

После парада отдельные группы активистов пытались возвести баррикады, подожгли мусорники и вступили в столкновения с полицией.

В Париже в день торжественного парада по случаю Дня взятия Бастилии правоохранители столицы Франции задержали 152 человека.

Об этом сообщает BFMTV.

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Силовики объясняют, что большинство правонарушений связаны с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок" и "посягательством на общественное имущество" или "незаконным ношением оружия".

Так, после парада на Елисейских полях отдельные группы активистов пытались возвести баррикады, подожгли мусорники и вступили в столкновения с полицией.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 14 июля, на Елисейских полях в Париже прошел военный парад по случаю празднования национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. За торжествами наблюдали многочисленные приглашенные политики из других государств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель.