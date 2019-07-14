В Париже военным парадом отметили День взятия Бастилии (фоторепортаж, видео)

За парадом наблюдали приглашенные лидеры нескольких европейских государств.

Более четырех тысяч военных приняли участие в воскресенье, 14 июля, в параде на Елисейских полях в Париже по случаю празднования национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии.

Как сообщает Deutsche Welle, парад прошел под знаком инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по усилению оборонного сотрудничества в Европе.

Читайте такжеМакрон создал космическое командование

Президент Франции принял парад. За действом с трибуны на Площади согласия также наблюдали многочисленные приглашенные политики из других государств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие. Ожидалось, что на празднование прибудет и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, однако вместо нее на параде присутствовал министр по делам Европы Дэвид Лидингтон.

В параде приняли участие военные из десяти государств, которые присоединились к инициированной Макроном Европейской интервенционной инициативы. Среди участников парада были и около 500 солдат из совместной немецко-французской бригады, штаб-квартира которой расположена в Мюлльхайме в Баден-Вюртемберге. В этом году она отмечает свой 30-летний юбилей. Был представлен и испанский военный контингент.

В то же время внимание многих на параде привлек вооруженный мужчина, который летал над площадью на флайборде, разработанном французом Френки Запатой. Видео полетов мужчины опубликовано в Twitter официального представителя федерального правительства Штеффена Зайберта.

Eindrücke der Militärparade zum #14Juillet, zu der Präsident @EmmanuelMacron Kanzlerin #Merkel und andere Europäer heute in Paris begrüßt hat. pic.twitter.com/CcfZr1Eq7e — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 14, 2019

Накануне Макрон объявил, что Франция создаст национальное командование космическими войсками. Предполагается, что командование космическими войсками станет частью военно-воздушных сил Франции.

Идею усиления оборонного сотрудничества в Европе Макрон озвучил в сентябре 2017 года. В прошлом году эта идея нашла воплощение в Европейской интервенционной инициативе, к которой присоединились десять государств.