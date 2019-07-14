Новые протесты в Гонконге: во время акции произошли стычки митингующих с полицией

Тысячи людей вышли выразить недовольство действиями торговцев из Китая.

Несколько тысяч людей в Гонконге вышли 13 и 14 июля на митинг против торговцев с материкового Китая. Во время акции протеста произошли столкновения протестующих с полицией.

Об этом сообщает Associated Press.

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Жители китайской автономии вышли выразить недовольство по поводу того, что туристы из остальной территории Китая приезжают в город Ша-Тень, входящий к региону Гонконг, закупают большие объемы товаров, которые потом перепродают в других регионах КНР.

Участники митинга держали плакаты с лозунгом "Обеспечьте соблюдение закона, остановите трансграничных спекулянтов".

13 июля демонстрация была преимущественно мирной, но впоследствии переросла в беспорядки. Чтобы разогнать толпу, которая состояла преимущественно из молодежи, полиция применила спецсредства.

Несмотря на разгон, 14 июля акции протеста продолжились. Их участники считают, что "шопинг-туристы" являются причиной беспорядка в городе Ша-Тень.

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге начались в июне 2019 года из-за намерения властей автономии разрешить выдачу правонарушителей власти Китая. 2 июля премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от закона, который предусматривал разрешение на экстрадицию на материковый Китай.