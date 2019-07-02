Власти Гонконга отказалась от вызвавшего протесты закона об экстрадиции в Китай

Демонстрации в Гонконге длятся с 9 июня и стали крупнейшими за полвека общественными протестами в этом автономном регионе.

Во вторник, 2 июля, премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона, который предусматривал разрешение на экстрадицию на материковый Китай.

Как сообщает DW, законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Как отмечается, премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

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Демонстрации в Гонконге длятся с 9 июня и стали крупнейшими за полвека общественными протестами в этом автономном регионе.

16 июня на улицы мегаполиса вышли до 2 млн человек. В первые дни акций полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Несколько человек были ранены, один погиб — он сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить протестный плакат.

На фоне массовых акций глава администрации Гонконга Кэрри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции. Она также публично принесла извинения за накал ситуации, однако отказалась уходить в отставку.

Протестующих такой шаг не удовлетворил.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Демонстранты вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента.

Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг.

Демонстранты выступают против законодательных новшеств, которые могут разрешить экстрадицию гонконгских жителей в Китай. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.

Хотя 1 июля 1997 года Гонконг был возвращен из-под юрисдикции Великобритании Китаю, он получил особые права в рамках принципа «одна страна, две системы». Как минимум до 2047 года Китай гарантировал крупнейшему финансовому центру Азии невмешательство в принципы его экономической деятельности и базовые свободы.

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