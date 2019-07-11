США расширили санкции против Венесуэлы из-за смерти заключенного военного

Американская сторона хочет положить конец бесчеловечному обращению режима Мадуро с политическими оппонентами.

Вашингтон расширил санкции против Каракаса из-за смерти капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты, задержанного по подозрению в попытке государственного переворота.

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Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на Министерство финансов США, под новые ограничения попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы.

Отмечается, что Акосту задержали 21 июня, а 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным. Американская сторона хочет положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году. Его поддержала Россия, которая выслала в Венесуэлу несколько самолетов с военными на борту в конце марта.

В ответ на это спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на военную поддержку Россией Мадуро. Абрамс отметил, что Россия "заплатит за это определенную цену". Вероятно, будут введены новые санкции.

28 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Эта компания является крупнейшим источником доходов в Венесуэле и владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum, важнейшим иностранным активом Венесуэлы.