Норвегия обнаружила утечку радиации с затонувшей субмарины времен СССР (видео)

Радиационный фон, который поступает с затонувшего судна, в 800 тысяч раз превышает норму.

Атомная субмарина «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году после того, как пожар на борту убил 42 моряков. После аварии была обнаружена утечка радиоактивного цезия из вентиляционной трубы. Однако, исследователи заверили, что «ничего тревожного» в этом нет, поскольку холодная арктическая вода быстро нейтрализует его.

К тому же советская субмарина лежит на глубине 1680 метров под водой и рыбы воле нее почти нет, — пишет BBC. Теперь же впервые аппарат дистанционного управления Норвегии осмотрел и снял субмарину «Комсомолец», обнаружив серьезное повреждение.

Читайте такжеARS Technica: Россия использовала субмарины «Лошарик» для присвоения Арктики

Судно, которое в России также называют К-278, затонуло с двумя торпедами, оснащенными ядерными боеголовками с плутонием. В носовой части оно имеет шесть торпедных шахт. Также субмарина способна запускать крылатые ракеты «Гранит».

Как пишет британское издание, утечка радиации была обнаружена в трубе вблизи реактора. Фон достигал 800 беккерелей на литр в то время, как норма для Норвежского моря – 0,001 беккерелей. В то же время, другие образцы воды вблизи затонувшего судна не показали повышения уровня.

Ранее Россия осматривала «Комсомолец» с помощью пилотируемой подводной лодки. Тогда тоже была обнаружена утечка радиации в том же месте.

«Мы взяли образцы воды из конкретной трубы, потому что россияне задокументировали там утечку в 90-х годах и в 2007-ом. Поэтому нас повышение уровня радиации не удивило», - сказала председатель норвежской исследовательской группы Хильде Хелдал.

Новости об утечке радиации из советской атомной субмарины появились на фоне сообщений о смертельном пожаре на борту тайного подводной лодки России "Лошарик". Известно, что в результате аварии погибли 14 российских военных. Кремль пытался замолчать инцидент и скрыть все под грифом "совершенно секретно".