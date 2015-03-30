СМИ: Премьер Японии откажет Путину в приглашении посетить Москву на празднование 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отклонит приглашение российских властей принять участие в праздничных мероприятиях в честь 70-летия Победы над фашистской Германией 9 мая в Москве, рассказали местному изданию «Санкей» источники в правительстве, передает Дождь.

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Газета пишет, что Синдзо Абэ откажется от поездки в Москву вслед за лидерами США, Франции и Германии, учитывая территориальный спор с Россией по поводу южных Курил и отсутствие мирного договора между двумя государствами по итогам Второй мировой войны.

Нынешнюю церемонию лидеры западных государств проигнорируют на фоне санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины и оккупации РФ Крыма.