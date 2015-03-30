В Мьянме идут ожесточенные бои правительственных войск с повстанцами

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По его данным, бои разгорелись за день до намеченной даты возобновления седьмого раунда переговоров между правительством и повстанцами в Янгоне. В воскресенье араканская артиллерия, как утверждает представитель повстанцев, обстреляла военный лагерь правительственных войск, вынудив их оставить его и отступить. Погиб один солдат, армейский офицер попал в плен.

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Военные формирования мусульман в Аракане координируют свои действия с повстанцами народности кокан, которые ведут боевые действия против армии в северо-восточной автономной области Кокан (штат Шан) на границе с Китаем. Как передает Синьхуа со ссылкой на официальные мьянманские источники, армия установила полный контроль над автономной областью Кокан.

Против мьянманской армии выступают также отряды качинов в самом северном штате Качин.