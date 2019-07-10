Стало известно, во сколько Трампу обошелся военный парад

Многие выступили с критикой Трампа из-за проведения парада на средства налогоплательщиков.

Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

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Эта сумма включает в себя затраты на транспортировку танков и военных машин и демонстрационные полеты истребителей. Средства были выделены из бюджета военных служб.

Сообщается, что многие выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что вместо проведения парада на День Независимости Украины государство выделит 300 миллионов гривень на выплаты премий военнослужащим.