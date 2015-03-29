В Сингапуре простились с сооснователем государства Ли Куан Ю

Как сообщает радиостанция Эхо Москвы, память политика почтили минутой молчания. Было приостановлено движение наземного транспорта. В здании национального университета выступил премьер страны Ли Сянь Лун - сын Ли Куан Ю.

Читайте такжеСкончался "отец сингапурского экономического чуда" Ли Куан ЮПолитик ушел из жизни на 92-м году в понедельник, 23 марта. Он более 30 лет возглавлял Кабинет министров страны и продолжал играть важную роль в руководстве Сингапура до последних лет. Участие в прощание с Ли Куан Ю приняли 1 млн 400 тыс. лиц.