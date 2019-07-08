Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с Мадуро

Дата переговоров еще не объявлена.

В воскресенье, 7 июля, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с режимом Николаса Мадуро при посредничестве Норвегии.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, встреча, на которой будет обсуждаться вопрос «выхода из диктатуры», состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии. Дата переговоров еще не объявлена.

При этом он подчеркнул, что оппозиция собирается продолжать требовать отставки правительства президента Мадуро и проведения новых выборов.

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«Мы ведем работу во всех отраслях, которые приближают нас к свободе, как в Осло, так и в Международной контактной группе, и в обоих случаях наша цель одна: добиться окончательного урегулирования кризиса в нашей стране», - написал Гуайдо.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году. Его поддержала Россия, которая выслала в Венесуэлу несколько самолетов с военными на борту в конце марта.

В ответ на это спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает различные варианты ответа на военную поддержку Россией Мадуро. Абрамс отметил, что Россия "заплатит за это определенную цену". Вероятно, будут введены новые санкции.