Запад усиливает активность в переговорах с Ираном о ядерной программе

Руководители ряда стран усилили дипломатическую активность, чтобы добиться успеха на переговорах по спорной ядерной программы Ирана накануне истечения срока этих переговоров в начале следующей недели, передает Радио Свобода.

В частности, об этом говорили по телефону в пятницу, 27 марта, президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. Оба подтвердили, что стремятся достичь всеобъемлющей договоренности с Ираном на длительный период, выполнение которой можно было бы проверить и которое полностью гарантировало бы исключительно мирный характер иранской ядерной программы, сообщили в Белом доме.

Обама и Меркель также считают, что Иран должен принять необходимые решения со своей стороны, чтобы преодолеть несколько расхождений, которые до сих пор остаются между Тегераном и мировым сообществом.

Государственный секретарь США Джон Керри имел в этот же день телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По сообщению, они предположили возможность встречи в составе Ирана, с одной стороны, и представителей шести ведущих стран мира, которые ведут с Тегераном переговоры, с другой, уже в воскресенье, 29 марта.

Сейчас Джон Керри и американские чиновники ведут переговоры с министром иностранных дел Ирана Могаммадом Джавадом Зарифом и высокопоставленными иранскими должностными лицами по ядерной программе Тегерана в швейцарской Лозанне. По сообщениям, на них в предыдущие дни стороны достигли значительного прогресса, но все же остается несколько несогласованных важных вопросов.

Читайте такжеУспех переговоров по ядерной программе Ирана приведет к резкому снижению цен на нефть - СМИВо Франции министр иностранных дел Лоран Фабиус сообщил, что присоединится к этим переговорам в субботу, 28 марта. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, по сообщениям, собирается присоединиться к ним в воскресенье, 29 марта.

В следующий вторник, 31 марта, истекает срок, который установили для себя прошлой осенью международное сообщество и Иран, чтобы достичь постоянной политической договоренности в отношении спорной иранской ядерной программы с тем, чтобы Тегеран значительно ограничил ее объем, а мир снял с него наложенные через эту программу санкции. Окончательную договоренность между шестью ведущими государствами мира и Ираном, с техническими подробностями, должны заключить до 30 июня.

Иран, как подозревают в мире, пытается или пытался тайно создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств сугубо мирного, как он заявляет, характера его ядерной программы до сих пор так и не предоставил.