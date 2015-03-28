Запад усиливает активность в переговорах с Ираном о ядерной программе
31 марта истекает срок достижения постоянной политической договоренности по иранской ядерной программе.
Руководители ряда стран усилили дипломатическую активность, чтобы добиться успеха на переговорах по спорной ядерной программы Ирана накануне истечения срока этих переговоров в начале следующей недели, передает Радио Свобода.
В частности, об этом говорили по телефону в пятницу, 27 марта, президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. Оба подтвердили, что стремятся достичь всеобъемлющей договоренности с Ираном на длительный период, выполнение которой можно было бы проверить и которое полностью гарантировало бы исключительно мирный характер иранской ядерной программы, сообщили в Белом доме.
Обама и Меркель также считают, что Иран должен принять необходимые решения со своей стороны, чтобы преодолеть несколько расхождений, которые до сих пор остаются между Тегераном и мировым сообществом.
Государственный секретарь США Джон Керри имел в этот же день телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По сообщению, они предположили возможность встречи в составе Ирана, с одной стороны, и представителей шести ведущих стран мира, которые ведут с Тегераном переговоры, с другой, уже в воскресенье, 29 марта.
Сейчас Джон Керри и американские чиновники ведут переговоры с министром иностранных дел Ирана Могаммадом Джавадом Зарифом и высокопоставленными иранскими должностными лицами по ядерной программе Тегерана в швейцарской Лозанне. По сообщениям, на них в предыдущие дни стороны достигли значительного прогресса, но все же остается несколько несогласованных важных вопросов.
Читайте такжеУспех переговоров по ядерной программе Ирана приведет к резкому снижению цен на нефть - СМИВо Франции министр иностранных дел Лоран Фабиус сообщил, что присоединится к этим переговорам в субботу, 28 марта. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, по сообщениям, собирается присоединиться к ним в воскресенье, 29 марта.
В следующий вторник, 31 марта, истекает срок, который установили для себя прошлой осенью международное сообщество и Иран, чтобы достичь постоянной политической договоренности в отношении спорной иранской ядерной программы с тем, чтобы Тегеран значительно ограничил ее объем, а мир снял с него наложенные через эту программу санкции. Окончательную договоренность между шестью ведущими государствами мира и Ираном, с техническими подробностями, должны заключить до 30 июня.
Иран, как подозревают в мире, пытается или пытался тайно создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств сугубо мирного, как он заявляет, характера его ядерной программы до сих пор так и не предоставил.