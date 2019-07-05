Der Spiegel: России становится трудно прятать катастрофы под грифом "совершенно секретно"

Пожар на подлодке "Лошарик" показала, что Кремлю трудно контролировать современные потоки информации.

Понадобилось два с половиной дня, чтобы Владимир Путин лично подтвердил, что субмарина, которая пострадала от пожара в Баренцевом море, была атомной. Но сделал он это не прямо, а в виде вопроса. Собственно, российский автократ спросил министра обороны Сергея Шойгу о том, в каком состоянии ядерный реактор на борту. Тот во время встречи в Кремле ответил, что все в порядке.

"Команда приняла все необходимые меры для защиты реактора", - заверил Шойгу.

Как пишет Der Spiegel, эту сцену несколько раз показывали в эфире государственных телеканалов. Фактически Путин подтвердил то, о чем СМИ и эксперты со ссылкой на военные источники говорили еще тогда, когда Минобороны РФ лишь кратко сообщил о пожаре и гибели 14 моряков. Да и то эти официальные данные появились только через день после катастрофы на подлодке "Лошарик".

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Новый инцидент напомнил о старой российской травме. Именно поэтому информация об аварии на субмарине стала главной темой новостей. В августе 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск". Тогда все 118 членов экипажа погибли. И это стало национальной трагедией. Путин же, который на то время занимал должность президента полгода, отреагировал на события только через 5 дней. Потому что он был в отпуске.

И вот через 19 лет после "Курска" власти России вновь демонстрируют свою неуклюжесть в обращении с информацией о катастрофе. В современном безостановочном потоке данных Кремлю еще меньше, чем в те времена, удается контролировать такие новости. Издание отмечает, что многие россияне не доверяют правительству, когда речь идет о гибели военных.

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К примеру, Кремль отрицает, что российские солдаты ведут операции на территории Украины. А в Сирии, как утверждают чиновники, присутствуют только ВВС РФ. Однако, в социальных сетях распространяются имена и фотографии реальных погибших в обоих местах вторжения России.

Так же и после аварии на "Лошарике" в сети быстро распространились имена погибших моряков. В конце концов, Минобороны в среду был вынужден опубликовать все данные.

"Публикация имен, очевидно, указывает на то, что правительство России нерешительно отступает от своей старой и болезненной жажды классифицировать аварии на подводных частях как "государственную тайну", - говорится в статье.